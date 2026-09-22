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Филипче към Мицкоски: Изолацията застрашава идентичността и бъдещето на РСМ

Филипче към Мицкоски: Изолацията застрашава идентичността и бъдещето на РСМ

По думите му политиката на правителството може да засили емиграцията на младите хора

Лидерът на СДСМ Венко Филипче обвини премиера Християн Мицкоски, че изолационистката политика на правителството застрашава националните интереси и идентичността на Северна Македония.

Филипче се позова на думи на президента Гордана Силяновска-Давкова, според която Преспанското споразумение потвърждава македонската идентичност. По думите му това поставя под въпрос твърденията на Мицкоски, че неговото правителство защитава идентичността на страната.

Според лидера на СДСМ Мицкоски от години обещава промени, свързани с Преспанското споразумение, както и с договора с България, но не е изпълнил тези обещания. Филипче заяви, че членството в Европейския съюз е сред най-важните национални интереси на страната и обвини управляващите, че водят Северна Македония към изолация.

Филипче свърза тази политика и с икономическото състояние на страната. Той заяви, че държавата се е оказала с висока задлъжнялост и бюджетни проблеми и че вместо европейски безвъзмездни средства се използват скъпи заеми.

По думите му политиката на правителството може да засили емиграцията на младите хора. Той посочи като пример намаляването на броя на децата, записани в първи клас, и предположи, че част от младите семейства са в чужбина и разполагат с български паспорти.

Филипче заяви също, че конституционните промени и включването на българите в Конституцията не представляват заплаха за македонската идентичност, език, култура или история. Според него в Конституцията вече са представени седем общности и добавянето на още няколко не би променило фундаментално нейния характер.

Лидерът на СДСМ разглежда конституционните промени като част от процеса за продължаване на европейската интеграция. Той призна, че в рамките на преговорите може да бъдат поставяни въпроси от българска страна, включително свързани с историческата комисия, но смята, че политиката трябва да ограничи тези рискове и да осигури ползите от членството в ЕС.

 

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