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Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК
БТА

Най-важната задача е да стигнем до балотаж, каза Христанов

Инициативният комитет на Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова днес внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за президентските избори. 

Инициативен комитет с председател Денис Ризов издигна кандидатурата на Иван Христанов за президент и на доц. д-р Стоянка Черкезова за вицепрезидент. 

Председателят на Инициативния комитет Денис Ризов внесе документите и подписката с над 3800 подписа.

Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България. Виждаме огромна подкрепа“, каза Иван Христанов пред медиите. 

"В този Ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на каишка, вместо да служат на българския народ", каза Христанов, цитиран от БТА.

Не обичам да използваме думата превъзходство, но виждаме вече една изключително мръсна и кална кампания", добави той. 

"Президентската институция заслужава достойна кампания, а не за пореден път да оронваме авторитета както на институцията, така и на България", коментира Христанов. 

Господин Христанов е показал дотук с действията си, че работим в правилната посока. Не го прави само на думи, така че това е основната причина, поради която избрах него“, коментира доц. Стоянка Черкезова. 

 

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