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Хавиер Ибанес остана на крачка от медал на Европейското в София

Хавиер Ибанес остана на крачка от медал на Европейското в София
БТА

Българският национал отстъпи с 2:3 съдийски гласа пред британеца Абдул Бъртън на четвъртфиналите

Хавиер Ибанес завърши на пето място в категория до 55 килограма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Роденият в Куба български национал загуби четвъртфиналния си двубой срещу британеца Абдул Бъртън с 2:3 съдийски гласа - 27:29, 29:27, 29:27, 27:29 и 28:28 с предпочитание за неговия съперник.

Ибанес започна предпазливо и позволи на Бъртън да поеме инициативата. Роденият в Манчестър боксьор спечели първия рунд във всички съдийски карти.

Бронзовият олимпийски медалист от Париж показа различно лице във втората част. Българският национал увеличи темпото, заигра агресивно и успя да изпрати своя съперник в нокдаун.

Така победителят трябваше да бъде определен в третия рунд. Бъртън успя да възстанови равновесието в играта и след последния гонг решението остана в ръцете на съдиите.

Двама от тях дадоха победата на Ибанес, а други двама предпочетоха британеца. Съдията от Непал постави равен резултат 28:28, но посочи Бъртън за краен победител, след като беше присъдил първите два рунда в негова полза.

Поражението остави Ибанес извън полуфиналите и без медал от първенството пред българска публика.

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