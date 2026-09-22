Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Георги Кабаков ще ръководи Австрия - Израел в Лигата на нациите

Георги Кабаков ще ръководи Австрия - Израел в Лигата на нациите
БТА

Българският арбитър получи ново международно назначение от УЕФА

Водещият български футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на УЕФА и получи престижно международно назначение.

Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на двубоя между Австрия и Израел от група 3 на Лига B в турнира Лига на нациите.

Срещата ще се играе на 24 септември от 21:45 часа на стадион „Райфайзен Арена“ в Линц.

Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, с които той традиционно работи в европейските клубни и международни турнири. За четвърти съдия е определен Радослав Гидженов.

Главен ВАР съдия ще бъде португалецът Тиаго Бруно Мартинш, а негов асистент ще бъде българинът Никола Попов.

Съдийски наблюдател на УЕФА е Драженко Ковачич от Хърватия, а делегат на срещата ще бъде Виргар Хвидбро от Фарьорските острови.

България ще има представител и на другия двубой от групата. Бившият ръководител на международния отдел на БФС Андрей Мединцев е назначен за делегат на мача Косово - Република Ирландия в Прищина. Срещата ще бъде ръководена от белгиеца Лорънс Висер.

Ново международно назначение получи и Мартин Великов. Съдията от Варна ще ръководи европейската квалификация за младежи до 21 години между Белгия и Беларус от група I.

Двубоят ще се проведе на стадион „Хет Кюйпе“ във Вестерло. Помощници на Великов ще бъдат Красимир Атанасов и Христо Хаджийски, а Венцислав Митрев е определен за четвърти съдия.

Работата на българския екип ще бъде оценявана от Барт ван Суст от Нидерландия. Делегат на УЕФА ще бъде Деян Филипович от Сърбия.

След пет изиграни срещи Белгия е начело в групата с 10 точки. Същия актив имат Австрия и Дания, докато Беларус е на последното място с четири точки.

Още по темата

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

България започва подготовка за четири мача в Лигата на нациите

България започва подготовка за четири мача в Лигата на нациите

Александър Димитров обяви състава на България за Лигата на нациите

Александър Димитров обяви състава на България за Лигата на нациите

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 8 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 17 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 28 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 28 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 32 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 34 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 37 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 50 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 57 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент