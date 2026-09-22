Георги Кабаков ще ръководи Австрия - Израел в Лигата на нациите

Водещият български футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на УЕФА и получи престижно международно назначение.

Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на двубоя между Австрия и Израел от група 3 на Лига B в турнира Лига на нациите.

Срещата ще се играе на 24 септември от 21:45 часа на стадион „Райфайзен Арена“ в Линц.

Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, с които той традиционно работи в европейските клубни и международни турнири. За четвърти съдия е определен Радослав Гидженов.

Главен ВАР съдия ще бъде португалецът Тиаго Бруно Мартинш, а негов асистент ще бъде българинът Никола Попов.

Съдийски наблюдател на УЕФА е Драженко Ковачич от Хърватия, а делегат на срещата ще бъде Виргар Хвидбро от Фарьорските острови.

България ще има представител и на другия двубой от групата. Бившият ръководител на международния отдел на БФС Андрей Мединцев е назначен за делегат на мача Косово - Република Ирландия в Прищина. Срещата ще бъде ръководена от белгиеца Лорънс Висер.

Ново международно назначение получи и Мартин Великов. Съдията от Варна ще ръководи европейската квалификация за младежи до 21 години между Белгия и Беларус от група I.

Двубоят ще се проведе на стадион „Хет Кюйпе“ във Вестерло. Помощници на Великов ще бъдат Красимир Атанасов и Христо Хаджийски, а Венцислав Митрев е определен за четвърти съдия.

Работата на българския екип ще бъде оценявана от Барт ван Суст от Нидерландия. Делегат на УЕФА ще бъде Деян Филипович от Сърбия.

След пет изиграни срещи Белгия е начело в групата с 10 точки. Същия актив имат Австрия и Дания, докато Беларус е на последното място с четири точки.