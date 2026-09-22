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Григор Димитров честити грешния празник в социалните мрежи

Григор Димитров честити грешния празник в социалните мрежи
АП/БТА

Най-добрият български тенисист поздрави сънародниците си за 22 септември, но използва неправилното наименование на празника

Григор Димитров допусна любопитна грешка в поздравлението си към българите по случай 22 септември.

Най-добрият ни тенисист публикува история в профила си в Инстаграм, с която отбеляза националния празничен ден. На английски обаче той написа: „Честит Ден на освобождението на моята страна България. Вдъхновение за всички българи“.

В българската част от посланието Димитров не посочи конкретно наименованието на празника, а написа: „Честит празник на моята страна България. Вдъхновение за всички българи!“.

Публикацията беше придружена от изображение с българския трибагреник, герба на страната, паметника на Шипка и други национални символи.

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