Григор Димитров честити грешния празник в социалните мрежи

Григор Димитров допусна любопитна грешка в поздравлението си към българите по случай 22 септември.

Най-добрият ни тенисист публикува история в профила си в Инстаграм, с която отбеляза националния празничен ден. На английски обаче той написа: „Честит Ден на освобождението на моята страна България. Вдъхновение за всички българи“.

В българската част от посланието Димитров не посочи конкретно наименованието на празника, а написа: „Честит празник на моята страна България. Вдъхновение за всички българи!“.

Публикацията беше придружена от изображение с българския трибагреник, герба на страната, паметника на Шипка и други национални символи.