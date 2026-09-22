ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот
Тегленето ще бъде публично
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви кога ще бъде изтеглен жребият за определяне на номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
Това ще се случи на 23 септември 2026 г. (сряда) от 15:00 часа. Тогава ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.
От ЦИК уточняват, че тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в комисията партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.
На жребия ще бъдат допуснати и представители на средствата за масово осведомяване.