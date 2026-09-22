Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот
Снимка: БТА

Тегленето ще бъде публично

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви кога ще бъде изтеглен жребият за определяне на номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Това ще се случи на 23 септември 2026 г. (сряда) от 15:00 часа. Тогава ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

От ЦИК уточняват, че тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в комисията партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.

На жребия ще бъдат допуснати и представители на средствата за масово осведомяване.

Още по темата

До днес ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент

До днес ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент

24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК

24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК

ЦИК с важен срок за българите в чужбина преди президентските избори

ЦИК с важен срок за българите в чужбина преди президентските избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка

ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 7 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 16 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 27 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 27 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 31 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 33 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 36 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 49 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 56 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент