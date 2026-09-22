ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви кога ще бъде изтеглен жребият за определяне на номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Това ще се случи на 23 септември 2026 г. (сряда) от 15:00 часа. Тогава ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

От ЦИК уточняват, че тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в комисията партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.