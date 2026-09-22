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43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско
БТА

75-годишният мъж е получил болки и телесни повреди след нанесения побой

43-годишен мъж е задържан за домашно насилие над 75-годишния си баща в самуилското село Хума, съобщиха от полицията.

Около 17 часа на 21 септември в Районното управление в Исперих е получен сигнал от кмета на селото. По информацията му възрастният мъж е бил бит от сина си.

При побоя 75-годишният е получил телесни повреди.

Мъжът, извършил насилието, е задържан в сградата на Районното управление в Исперих. На пострадалия е предоставена информация за правата му съгласно Закона за защита от домашното насилие.

По случая се извършва проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.

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