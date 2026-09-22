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Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост

Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост
Снимка: БТА

С военен ритуал Варна отбеляза празника

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. В празничния ден чествания се провеждат в цялата страна.

Център на тържествата е старопрестолният град Велико Търново, където на 22 септември 1908 г. княз Фердинанд официално обявява България за независимо царство.

Празникът по традиция започна с тържествено литургия в храм „Свети Четиридесет мъченици“, черквата, където прочетен Манифестът за независимостта на България от княз Фердинанд. Именно с този акт Фердинанд от княз става цар. След това зимаше водосвет на знамената, обобщиха от Нова телевизия.

По традиция в двора на храма бе изчетен Манифестът към българския народ, написан от министър-председателя Александър Малинов и княз Фердинанд във влака на път за Търново. Историческата въстановка върна присъстващите към паметната дата 22 септември преди 118 години, когато точно тук за първи път е обявена независимостта.

За поредна година актьорът Милен Иванов се превъплъти в ролята на княза по време на възстановката на паметното събитие.

"Не броя колко пъти съм се превъплъщавал в този образ. Много са. Опитваме се вълнението да го има винаги. Необходимо е. Има я радостта, има го трепетът. Опитваме се и да помечтаем, да имаме самочувствието и гордостта, които са имали тогавашните хора", коментира Иванов. 

След церемонията пред църквата празничното шествие се отправи към историческия хълм Царевец, където с военен ритуал и под звуците на националния химн беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица. 

"Има места, на които историята говори повече от думите. Има събития, които остават преломни за един народ. И именно днес сме тук, за да склоним глава пред величествения Царевец, за да отбележим един от най-силните мигове в българската история. И, надявам се, помним – независимостта се отстоява всеки ден", заяви Доцова. 

"Това е дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Духът на празника и историческата памет събраха стотици жители и гости на Царевец", отправи приветствие и кметът на Велико Търново. 

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта.

Кулминацията на тържествата ще е вечерната заря-проверка на площад „Цар Асен I“ пред крепостта "Царевец", последвана от аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

Тържества по повод Деня на независимостта се провеждоха и в центъра на столицата. Пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I" се състоя тържествена церемония.

В програмата участваха Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт Дом на културата "Искър".

Приветствено слово отправи и столичният кмет Васил Терзиев:  "Зад това решение стои смелостта да поемеш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели са и че, когато поемеш отговорност, вече няма кого другиго да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземаш решенията си, но и да носиш отговорност за последствията от тях. Честит Ден на независимостта на България!".

В Пловдив

С молебен в църквата „Св. Димитър“ в Пловдив и с полагане на венци и цветя тук, на площад „22 септември“, както и с възстановка на историческото събитие от 1908 година в Пловдив, беше отбелязан Денят на независимостта.

Пред Колоната на независима България се събраха десетки граждани и общественици. С тържествен ритуал комитет „Родолюбие“ пресъздаде посрещането на цар Фердинанд, който ден след Велико Търново посещава Пловдив, за да направи обръщение към обществеността.

Шест пушки гръмнаха в общ залп за свободата и независимостта на България. "Именно няколко дни след обявяването на независимостта Фердинанд посещава Пловдив – все пак най-големият град след столицата, който е мястото, където, знаем, години по-рано се случва Съединението", обясни участник във въстановката. 

Друг участник допълни: "Именно тук е мястото, където той засвидетелства, че съединена вече България е независима. И лично идва тук, за да покаже на цял свят, че България е единна и ще върви напред и нагоре". 

Във Варна 

С военен ритуал Варна също отбеляза празника. На площад „Независимост“ тържествено беше издигнат националният трибагреник. Представителната рота на Военноморските ни сили отдаде почести, а Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи молебен за благоденствието на българския народ.

Празничният ден в морската столица продължи с фолклорна програма.

В Карлово

С официална церемония, състояла се на 21 септември в ело Климент, и Карлово отбеляза 118 години от Деня на независимостта на България. Представителна рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада проведе тържествена заря-проверка.

Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев поздрави присъстващите жители и гости на Климент и произнесе тържествено слово. „На 22 септември 1908 година, в подножието на хълма Царевец в старата българска столица Велико Търново, е обявена българската независимост. Българската независимост е обявена в период, в който нашата държава започва своето възходящо развитие с една единствена цел – обединението на всички българи, намиращи се на територията на Балканския полуостров в рамките на една държава. Независимостта е поредна стъпка към решаването на този български национален въпрос, към осъществяването на мечтата на нашите възрожденци и хилядите знайни и незнайни мъже, жени и деца, загинали в периода на робството“, каза градоначалникът. 

В словото си кметът на село Климент Мано Манов, което чества на този ден своя празник, припомни за 73-ата жители на с. Климент, загинали през лятото на 1877 година в името на свободна България.

В знак на почит пред Паметника на загиналите във войните войници бяха поднесени венци и цветя от името на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Атанас Георгиев, кмета на Климент Мано Манов, учебни заведения, читалища и граждани. В празничната програма участваха самодейни състави от община Карлово и Етрополската духова музика, съобщават от пресцентъра на община Карлово. 

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