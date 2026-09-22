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София ще подкрепи Никола Цолов с публично гледане на стартовете в Баку

София ще подкрепи Никола Цолов с публично гледане на стартовете в Баку
БТА

Състезанията на българския пилот във Формула 2 ще бъдат излъчени на голям екран на улица „Московска“

Привържениците на моторните спортове ще могат да подкрепят заедно Никола Цолов по време на предстоящите му стартове във Формула 2 в Баку.

Столичната община организира публично излъчване на двете състезания на голям екран. Той ще бъде разположен на улица „Московска“, до паметника на Васил Левски.

Българският пилот продължава битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан.

Първото състезание е насрочено за петък, 25 септември, от 12:15 часа. Вторият старт ще се проведе в събота, 26 септември, от 9:00 часа.

Инициативата е на Столичната община и Visit Sofia. Организаторите канят всички почитатели на автомобилните спортове да се съберат в центъра на столицата и да подкрепят Цолов в решителните състезания.

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