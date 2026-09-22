Великобритания ще оказва военна подкрепа на Саудитска Арабия срещу атаките на хутите

Британският премиер Анди Бърнам е одобрил искането на Саудитска Арабия за военна подкрепа в борбата срещу хутите в Йемен, съобщиха световните агенции.

Британски самолети ще извършват „отбранително“ зареждане във въздуха на саудитски изтребители, посочват Пи Ей Мидия и ДПА.

По думите на Бърнам решението е взето след разговори с министъра на отбраната Уес Стрийтинг и външния министър Ед Милбанд. То идва на фона на опасенията, че задълбочаващата се криза в Близкия изток може да увеличи финансовия натиск върху британските домакинства.

Премиерът заяви пред журналисти, пътувайки за Ню Йорк за Общото събрание на ООН, че Лондон е получил официално искане от Рияд за военна помощ и е одобрил предоставянето на подкрепа за зареждане на саудитските самолети във въздуха.

Според информацията британската мисия ще има изцяло отбранителен характер. Тя ще подпомага саудитските военновъздушни сили при защитата на страната от атаки с дронове и ракети, но няма да включва участие в удари срещу хутите.

Очаква се самолет-цистерна „Вояджър“ да започне логистичната мисия в рамките на няколко дни. Според представители на британските власти операцията ще бъде ограничена във времето и може да продължи няколко седмици.

Новата подкрепа ще допълни британската система за противовъздушна отбрана „Скай сейбър“ (Sky Sabre), която вече е разположена в Саудитска Арабия.

Бърнам заяви, че действията на Великобритания са насочени към защита на интересите на страната и стабилността в региона. Той посочи, че Саудитска Арабия вече е била подложена на атаки и се очакват нови сътресения.

Хутите, които са подкрепяни от Иран, контролират стратегическия проток Баб ел Мандеб в Червено море. През него преминава важен морски маршрут за корабоплаването към Европа през Суецкия канал.

Саудитска Арабия нанася удари по позиции на хутите, докато йеменската групировка извършва ракетни и дронови атаки срещу кралството.

В събота саудитската столица е била атакувана за първи път след подновяването през юли на бойните действия между Рияд и хутите. Отговорност за нападението са поели подкрепяните от Иран бунтовници. В началото на септември те са предприели мащабно настъпление в Йемен и според Франс прес вече контролират цялото крайбрежие на Червено море, което им дава по-голям контрол върху Баб ел Мандеб.

Конфликтът в Йемен започва през 2014 г., когато хутите превземат столицата Сана и впоследствие установяват контрол над други части на страната. През март 2015 г. Саудитска Арабия оглавява военна интервенция срещу тях.