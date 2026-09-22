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Украйна атакува Русия с дронове: един загинал и четирима ранени

Украйна атакува Русия с дронове: един загинал и четирима ранени
АР/БТА

На ранените се оказва необходимата медицинска помощ

Един човек е загинал, а други четирима са ранени при атака с дронове в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Фьодоришчев, цитиран от ТАСС.

По думите му загиналият е станал жертва на нападението, а четиримата пострадали са с различна степен на наранявания. На ранените се оказва необходимата медицинска помощ.

Фьодоришчев съобщи още, че аварийните и спешните служби работят по отстраняването на последиците от атаката. При нападението са нанесени щети и на жилищни сгради и автомобили.

Според по-ранна информация на губернатора атаката е била насочена срещу промишлен обект в областта.

Междувременно местните власти в украинския град Днепър съобщиха за трима загинали и шестима ранени при отделна атака, предаде Ройтерс.

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