Откриха мъртва в дома ѝ посланичката на Португалия в София

Посланикът на Португалия в България, Нейно Превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва, е открита мъртва в жилището си в София, съобщи "24 часа".

66-годишният дипломат е намерена в резиденцията си в столичния квартал "Лозенец". Сигналът е подаден от служители на посолството, след като тя не се е явила на работа и не е отговаряла на телефонни обаждания.

Сигналът в МВР е приет в 13:49 часа и е предаден към Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в 13:56 часа. Пристигналите на място полицаи са влезли в резиденцията, където са я намерили в безпомощно състояние и неконтактна, след което е установена смъртта ѝ.

Първоначалните данни сочат, че става въпрос за естествена смърт и няма открити следи от насилие.

Преди мандата си в София, Ана Мария Рибейро да Силва е била посланик на Португалия в Словакия. Дипломатическата ѝ кариера включва мисии в Париж (към постоянната делегация в ОИСР), Хелзинки, Москва и Виена. Тя е работила и като съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента. Завършила е право в Лисабонския университет.