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„Гадзета дело Спорт“: Валери Владимиров може да получи шанс в първия отбор на Милан

„Гадзета дело Спорт“: Валери Владимиров може да получи шанс в първия отбор на Милан

Италианското издание отчита таланта на българския защитник и допуска, че той може да дебютира в Лига Европа

Българският защитник Валери Владимиров притежава необходимите качества, за да се наложи в първия състав на Милан, но развитието му изисква търпение и постоянна работа. Това пише авторитетният италиански спортен вестник „Гадзета дело Спорт“ в анализ за отношението на новия треньор Рубен Аморим към младите футболисти.

Роденият през 2008 година Владимиров е висок 190 сантиметра и все още няма опит в мъжкия футбол. Като негова силна страна се посочва играта в открито пространство, а качествата му вече са направили впечатление на Аморим.

„Имаме млади защитници, които трябва да играят. Няма да решим всичко още в първия ми трансферен прозорец като треньор на Милан. Може би някой от тези футболисти ще ви изненада“, заяви португалският специалист в края на август.

Аморим подчерта, че няма намерение да прибързва с развитието на младите таланти.

„В момента всички искат всичко да се случи веднага, но аз съм от старата школа - имам търпение“, допълни треньорът.

Владимиров тренира както с първия, така и с втория отбор на Милан. Българинът вече е основна фигура в защитната четворка на Milan Futuro под ръководството на Наваро и до момента е записал четири мача.

Преходът му към мъжкия футбол се извършва постепенно, без да се прибързва с натоварването и очакванията. Според прогнозата на италианското издание защитникът може да получи шанс в Лига Европа и да направи дебюта си на по-голямата сцена.

„Гадзета дело Спорт“ отбелязва още, че Владимиров е научил италиански език с помощта на своите приятели. За свой футболен идол младият българин посочва легендарния капитан на Милан Паоло Малдини.

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