Кремъл приветства заявеното желание на германската крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за диалог с Москва, като противопостави позицията ѝ на политиката на канцлера Фридрих Мерц, която руската страна определя като конфронтационна.

Изявлението идва след силното представяне на АзГ на регионалните избори в Германия. В неделя партията зае първо място в Мекленбург-Предна Померания, след като две седмици по-рано спечели и в Саксония-Анхалт. Резултатите засилиха политическия натиск върху Мерц и неговия Християндемократически съюз (ХДС).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че не разполага с информация за конкретни опити на АзГ да установи контакти с Москва.

По думите му обаче фактът, че политическа сила в Германия, която увеличава подкрепата си, говори за необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия, се приема положително от Кремъл.

Песков противопостави тази позиция на изказванията на канцлера Фридрих Мерц, които определи като насочени към конфронтация с Русия.

Междувременно Ройтерс съобщи миналата седмица, позовавайки се на два запознати източника, че представители на АзГ и водещ руски икономически представител подготвят среща през 2027 г., на която да бъде обсъдено евентуално възстановяване на доставките на руски газ за Германия.

Според информацията в разговорите се предвижда да участват съпредседателите на АзГ Алис Вайдел и Тино Хрупала, както и Кирил Дмитриев – ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и съветник на руския президент Владимир Путин. Представители на АзГ и Дмитриев не са коментирали информацията.

АзГ подкрепя възстановяването на енергийните отношения с Москва и премахването на ограниченията върху руския петрол и газ, като аргументира позицията си с необходимостта от по-ниски енергийни разходи за германската икономика.