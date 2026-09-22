Новини
Търси
Подкаст
Общество

Почина журналистът Гергана Михайлова - съпруга на актьора Васил Михайлов

Почина журналистът Гергана Михайлова - съпруга на актьора Васил Михайлов
Снимка: Pixabay

Тя е автор на биографията на Тодор Колев

Почина журналистът и автор Гергана Михайлова. Тя е съпруга на популярния актьор Васил Михайлов. Михайлова винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си, съобщи “24 часа”.

Гергана Михайлова е завършила "Българска филология", в Софийския университет “Св. Климент Охридски". 

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години - първоначално в Българското национално радио (редакция “Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание “Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура

Сред тях са биографиите на Тодор Колев (“Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров (“Емил"), издадени от изд. “Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.

Още по темата

Почина журналистът Пеню Николов

Почина журналистът Пеню Николов

Отиде си Джони - фотографът Георги Георгиев

Отиде си Джони - фотографът Георги Георгиев

Отиде си известният журналист и белетрист Димитър Шумналиев

Отиде си известният журналист и белетрист Димитър Шумналиев

Кой беше Михаил Заимов

Кой беше Михаил Заимов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 6 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 15 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 26 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 26 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 30 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 32 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 35 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 48 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 55 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 60 минути
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент