Почина журналистът Гергана Михайлова - съпруга на актьора Васил Михайлов

Почина журналистът и автор Гергана Михайлова. Тя е съпруга на популярния актьор Васил Михайлов. Михайлова винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си, съобщи “24 часа”.

Гергана Михайлова е завършила "Българска филология", в Софийския университет “Св. Климент Охридски".

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години - първоначално в Българското национално радио (редакция “Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание “Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура.

Сред тях са биографиите на Тодор Колев (“Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров (“Емил"), издадени от изд. “Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.