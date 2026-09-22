Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

През следващото денонощие времето ще бъде с променлива облачност, а на отделни места са възможни слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от северозапад.

В повечето райони минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните ще достигнат 17°-22°. В София се очаква минимална температура около 7°, а максимална - около 17°.

Астрономическата есен ще настъпи в 3 часа и 5 минути.

В планинските райони облачността ще се задържи променлива, на места често значителна, с възможност за слаби валежи от дъжд. Над 2000 метра валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен, с посока север-северозапад.

Около 10° ще достигнат максималните температури на 1200 метра височина, докато на 2000 метра ще са около 2°.

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като по южното крайбрежие по-често ще е значителна. Главно там на места се очакват слаби валежи. Вятърът ще е умерен, временно силен, от север-северозапад.

Максималните температури ще достигнат 19°-21°. Морската вода ще е с температура 22°-24°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.