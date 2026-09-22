Новини
Търси
Подкаст
Общество

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре
pixabay

Температурите ще достигнат до 22°, а над 2000 метра валежите ще са от сняг

През следващото денонощие времето ще бъде с променлива облачност, а на отделни места са възможни слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от северозапад.

В повечето райони минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните ще достигнат 17°-22°. В София се очаква минимална температура около , а максимална - около 17°.

Астрономическата есен ще настъпи в 3 часа и 5 минути.

В планинските райони облачността ще се задържи променлива, на места често значителна, с възможност за слаби валежи от дъжд. Над 2000 метра валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен, с посока север-северозапад.

Около 10° ще достигнат максималните температури на 1200 метра височина, докато на 2000 метра ще са около .

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като по южното крайбрежие по-често ще е значителна. Главно там на места се очакват слаби валежи. Вятърът ще е умерен, временно силен, от север-северозапад.

Максималните температури ще достигнат 19°-21°. Морската вода ще е с температура 22°-24°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Още по темата

Къде се пътува трудно на 22 септември: спират камионите към София по три магистрали

Къде се пътува трудно на 22 септември: спират камионите към София по три магистрали

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост

Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 4 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 13 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 24 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 24 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 28 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 30 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 33 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 46 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 53 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 58 минути
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент