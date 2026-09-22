Къде се пътува трудно на 22 септември: спират камионите към София по три магистрали

От 12:00 до 20:00 часа на 22 септември се ограничава движението към София на камионите над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и път I-1 между пътните възли „Симитли“ и „Кресна“. Автомобилите, които пътуват от столицата, ще преминават без това ограничение.

В района на Симитли са осигурени две ленти към София и една към Кулата. Във Велико Търново от 07:30 часа вече е затворен първият участък от път III-514 заради честванията на Деня на независимостта, а от 11:00 часа влиза в сила и второто ограничение.

Към 08:51 часа АПИ не е публикувала ново съобщение за тежък инцидент или пълно затваряне на основна автомагистрала. Всички ограничения заради произшествия, обявени през предходния ден, са отменени.

Ограничение за камионите към София

Забраната от 12:00 до 20:00 часа обхваща камионите над 12 тона, пътуващи към столицата по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и път I-1 между Симитли и Кресна.

По АМ „Хемус“ между София и връзката с път I-4 при 87-и км, както и по АМ „Струма“ и участъка Симитли – Кресна, са предвидени изключения за автобуси и специализирани превози, включително на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се продукти и товари при температурен режим.

По АМ „Тракия“ забраната не се отнася за автобусите. За автомобилите с опасни товари е предвидено изключение в участъка от пътен възел „Ихтиман“ до пътен възел „Вакарел“.

Две ленти към София край Симитли

По път I-1 в района на Симитли движението към София се извършва в две ленти, а към Кулата – в една. Организацията е въведена за облекчаване на очаквания засилен трафик в края на празничните дни.

Шофьорите, които се прибират от Банско, Сандански и Гърция, трябва да предвидят възможно забавяне по направлението Кресна – Симитли – Благоевград.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 24 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също преминава двупосочно в платното към Варна. Ограничението е със срок до 23 септември.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км максималната скорост е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 25 септември.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа специална организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“, между 2-и и 18-и км към Свиленград, се монтират съоръжения в аварийната лента. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ трафикът е в една лента заради ремонт на фуги на подлез и мост. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Празнични ограничения във Велико Търново

Заради честванията на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта е променено движението по път III-514 в старата част на Велико Търново.

От 07:30 до 21:00 часа е затворен участъкът, преминаващ по части от улиците „Климент Охридски“, „Иван Вазов“ и „Никола Пиколо“ и през площад „Цар Асен I“.

От 11:00 до 21:00 часа ще бъде ограничено движението и по части от улиците „Велчо Джамжията“ и „Опълченска“ и площад „Велчова завера“. Обходите са по градската улична мрежа.

Основни пътища и затворени участъци

Близо 6 километра от път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна са затворени за всички превозни средства. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов остава затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

По път I-6 между Карнобат и Айтос движението е поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По път I-5 между Хасково и Кърджали се преминава поетапно в една лента. В Кърджали движението към Маказа също е в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона. От Черноочене към Кърджали остава ограничението за автомобили над 15 тона.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново движението се извършва поетапно в една лента заради ремонт.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Последната официална справка на „Гранична полиция“ е към 06:00 часа. Товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 22 септември ще бъде сравнително студено, с променлива и по-често значителна облачност. В планинските, западните и северните райони на места ще превали дъжд. Западният и северозападният вятър ще бъде умерен, временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса.

В планините ще превалява дъжд, а над 2200 метра – сняг. По високите била и върхове северозападният вятър временно ще бъде бурен. Температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи на места. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.