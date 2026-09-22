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Меркел след тежките загуби на ХДС: Партията трябва да се върне към корените си

Меркел след тежките загуби на ХДС: Партията трябва да се върне към корените си

Същия призив отправи наскоро и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Бившият германски канцлер Ангела Меркел избегна пряк коментар за тежките изборни поражения на Християндемократическия съюз (ХДС), но призова партията да се върне към идентичността си на широка „народна партия“, способна да привлича различни групи избиратели.

ХДС и настоящият му лидер, канцлерът Фридрих Мерц, са под сериозен натиск след поредица от слаби изборни резултати и загуби от крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

Меркел, която ръководеше Германия от 2005 до 2021 г., не спомена директно нито Мерц, нито последните избори. Тя обаче направи косвена препратка към резултатите.

„В ден като днешния и след вечер като вчерашната може би си струва отново да помислим какво можем да научим от Конрад Аденауер“, заяви бившият канцлер.

Меркел участва в откриването на изложба в Бундестага, посветена на бившите германски канцлери Конрад Аденауер и Вили Бранд. След това тя разговаря с председателя на парламента Юлия Кльокнер за Аденауер, демокрацията и политиката.

Аденауер е първият канцлер на Западна Германия след Втората световна война и първият лидер на ХДС. Той има ключова роля за превръщането на партията в широко християндемократическо политическо движение.

Изказването на Меркел идва след тежки резултати за ХДС на регионални избори. На 6 септември АзГ получи 43,8% от гласовете в Саксония-Анхалт, докато ХДС остана със 17,2% – най-слабия резултат на партията в провинцията.

Последва ново поражение в Мекленбург-Предна Померания, където АзГ събра около 38% от гласовете и изпревари ХДС със значителна разлика. Християндемократите записаха най-слабото си представяне на регионални избори в следвоенната история на Германия и останаха извън местния парламент. В Берлин ХДС също остана зад „Левицата“.

След резултатите Мерц определи пораженията като „катастрофа“ и обеща промени в политическата платформа, структурата и публичния образ на партията.

Данните от проучване на ARD-DeutschlandTrend от септември показват и сериозен спад в личното одобрение към канцлера – едва 13% от анкетираните са заявили, че са доволни от работата му.

В изказването си Меркел постави акцент върху необходимостта политиците да възстановят връзката си с избирателите.

„Трябва да признаем, че въпросът как да поддържаме връзка с гражданите и потенциалните избиратели се промени драматично“, заяви тя.

Според бившия канцлер политиците не могат да разчитат единствено на позитивни послания, а трябва по-ясно да обясняват на обществото какво стои зад решенията им – как разсъждават, какви съмнения имат и какви варианти са обмисляли.

Интересна подробност е, че преди няколко дни и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи същото политическо прозрение за бъдещето на партията си. 

"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме - силна дясна, консервативна партия", заяви Борисов.

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