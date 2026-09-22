Зеленски и Тръмп се срещат в Ню Йорк, Киев ще настоява за спиране на ударите по енергийни обекти

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския държавен глава Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Сред основните теми се очаква да бъде възможно споразумение с Русия за взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс.

Разговорът идва на фона на засилващите се въздушни атаки между Русия и Украйна. През последните седмици бяха поразени пристанища, складове, кораби и енергийни съоръжения, а украинският износ през Черно море беше сериозно затруднен.

След телефонен разговор с Тръмп Зеленски заяви, че вижда „дипломатически импулс“ и възможности за конкретни стъпки към деескалация.

По думите му енергийната и критичната инфраструктура на Украйна, както и износът на храни, трябва да престанат да бъдат мишена на руските атаки. При подобна стъпка Киев е готов да отговори със съответни мерки за намаляване на напрежението.

Засега Москва не е дала знак, че възнамерява да прекрати въздушните удари. В Украйна нарастват опасенията, че Русия може да подготвя нова мащабна кампания срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура през зимните месеци.

Тръмп настоява Киев да спре ударите по руски рафинерии

В същото време Доналд Тръмп изрази тревога от пораженията, нанесени от украинските дронове на руската петролна индустрия. Американският президент заяви, че щетите върху руските рафинерии имат отражение и върху световните енергийни пазари.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да не атакуват енергийни обекти. Още на следващия ден обаче Русия нанесе удари по бензиностанции в Киев, а Украйна атакува руска петролна рафинерия.

Според източник на Ройтерс евентуално прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура е сред обсъжданите варианти. Тръмп е поискал от Зеленски да спре ударите по руски рафинерии като част от по-широк план за деескалация.

Киев обаче не желае да предприема подобна стъпка едностранно. Украинската страна разглежда атаките срещу руската петролна индустрия като важен инструмент за оказване на натиск върху Москва и ограничаване на приходите, свързани с енергийния сектор.

Киев ще постави и въпроса за ракетите „Пейтриът“

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп и възможностите Украйна да получи допълнителни американски ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, особено ако не бъде постигната договореност за намаляване на въздушните удари.

През последните месеци Русия увеличи използването на реактивни дронове, а през юли изстреля най-големия брой балистични ракети срещу Украйна за един месец от началото на войната. Ракетите за системите „Пейтриът“, с които Киев разполага в ограничени количества, са основното средство на Украйна за прехващане на подобни балистични цели.

Дипломатическите разговори около войната ще продължат и в сряда. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Ню Йорк, където е планирана среща с американския държавен секретар Марко Рубио.