Румен Радев: България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си

Премиерът Румен Радев поздрави българския народ с празника 22 септември - Ден на Независимостта.

“На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност”, се казва в поздрава на министър-председателят.

“България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване.

Честит празник!”, добавя Радев.