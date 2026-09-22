Президентът Илияна Йотова започна визитата си в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк. Тя оглавява делегацията ни на срещата на високо равнище в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Визитата ѝ започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът ѝ беше отклонен в Бостън.

Затрудненията в трафика в Съединените щати се случиха, докато Ню Йорк приема 130 чуждестранни лидери за годишната среща на високо равнище на ООН.

Причината е прекъснат кабел, необходим за контрола на въздушното движение. Аварията е станала при строителни работи в Ню Джърси.

Днес започва Общият дебат по време на сесията на Общото събрание на ООН, в който ще участва президентът Йотова.

Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Миналата година той остро разкритикува Европа за миграционната ѝ политика, както и смисъла и ефективността на Организацията на обединените нации.

Сред водещите теми са войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски.

Сред акцентите в програмата на президента Йотова е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и краля на Йордания Абдула Втори. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище.

В понеделник вечерта президентът Илияна Йотова участва в среща на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм – международно право, мир и просперитет“. В делегацията са още министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова и на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на комисията по външна политика в парламента Петър Витанов.

Снощи първият ни дипломат проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите.

По време на сесията президентът Илияна Йотова ще участва в серия събития на високо равнище. Сред тях е среща на инициативата на ООН за насърчаване на женското лидерство.

Нейното изказване пред Общото събрание е в сряда вечерта.