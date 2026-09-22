САЩ отварят още две нови военни бази в Гренландия

Съединените щати планират да възстановят военна база от времето на Студената война в южната част на Гренландия и да установят военно присъствие на още един обект на източното крайбрежие на острова. Това предвижда споразумение между Вашингтон, Дания и Гренландия, което се очаква да бъде подписано във вторник в Ню Йорк, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима запознати с договореностите.

Става дума за Нарсарсуак, където до 50-те години на миналия век САЩ поддържат базата „Блуи Уест Уан“, и Местерсвиг на източното крайбрежие. Вторият обект в момента се използва от патрула „Сириус“ – специално датско военно подразделение, което извършва мисии с кучешки впрягове в Арктика.

Дания, Гренландия и САЩ се очаква да подпишат новото споразумение в рамките на Общото събрание на ООН. Пълният текст все още не е публикуван, а според източниците на Ройтерс окончателните детайли ще бъдат уточнени при подписването.

От Белия дом отказаха да коментират конкретните параметри, като посочиха единствено, че договореностите имат за цел да гарантират сигурността на Гренландия и Съединените щати.

Копенхаген от своя страна подчертава, че новото споразумение поставя сигурността в Арктика в рамките на НАТО, вместо тя да остане въпрос единствено между Дания и САЩ. Датските и гренландските власти заявяват, че договореностите трябва да зачитат суверенитета на острова.

Споразумението идва след месеци на напрежение, предизвикано от изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той неколкократно отказа да изключи използването на икономически или военен натиск за придобиването на полуавтономната датска територия. Тези позиции доведоха до дипломатическо напрежение в рамките на НАТО и преговори между Вашингтон, Копенхаген и Нуук.

Американското военно присъствие в Гренландия има дълга история. По време на Студената война САЩ разполагат с 17 военни обекта и повече от 10 000 военнослужещи на острова. Днес единствената действаща американска база там е космическата база „Питуфик“, в която служат около 150 американски военни.

Предстоящото споразумение ще разшири американското военно присъствие в стратегически важната Арктика, но точният мащаб и характерът на разполагането на сили в двата нови обекта засега не са публично известни.