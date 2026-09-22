Небето на 22 септември: Студен въздух, дъжд на места и сняг над 2200 метра

Рязкото захлаждане вече обхвана цяла България. Във вторник, 22 септември, облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места ще превалява дъжд, а запад-северозападният вятър ще остане умерен и временно силен. След почти летните стойности през последните дни максималните температури днес ще бъдат предимно между 17° и 22°.

Жълт код по Черноморието

НИМХ е обявил жълт код за силен вятър и морско вълнение по крайбрежието на областите Добрич, Варна и Бургас.

Очаква се северният вятър да се усилва с пориви 14–17 м/с, а по-късно през деня постепенно да отслабва. Вълнението временно ще достига 3–4 бала. Предупреждението е за крайбрежната и морската зона и не означава жълт код за цялата територия на трите области.

Хладно, ветровито и с превалявания

Минималните температури тази сутрин са между 11° и 16°, в София – около 12°.

През деня на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Валежите няма да бъдат повсеместни, но облачността в голяма част от страната ще остане значителна.

Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°.

София – около 17 градуса

В столицата сутринта е около 12°, при предимно облачно време.

През деня облачността ще остане променлива до значителна, с възможност за слабо преваляване. Ще бъде ветровито, а максималната температура ще достигне около 17°.

Това е чувствителен спад спрямо температурите около и над 25 градуса през предходните дни.

По Черноморието – дъжд, силен вятър и вълнение

Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд.

Сутринта вятърът ще бъде умерен и временно силен от север-северозапад, а следобед ще се ориентира от изток и постепенно ще отслабва.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, температурата на морската вода – 22°–23°. Обичайното вълнение ще е 2–3 бала, като в зоните с предупреждение временно ще достига 3–4 бала.

В планините – сняг над 2200 метра

В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от дъжд ще има главно в Рило-Родопската област и Стара планина, а над около 2200 метра дъждът ще преминава в сняг.

Ще духа силен, по най-високите била и върхове временно бурен северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

Хладното време остава и в сряда

В сряда, 23 септември, ще се задържи хладно, с променлива облачност и отделни слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните – между 17° и 22°.

В четвъртък температурите ще се повишат с градус-два, но утрото ще остане студено. В петък вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от югоизток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи ще бъде малка.

През почивните дни се очаква бавно повишение на температурите – повече слънце в Западна и Централна България и повече облаци на изток, където са възможни само изолирани слаби валежи.

22 септември бележи отчетливия преход към есенно време – температури едва до 22 градуса, силен вятър, валежи на места, бурно море и сняг по най-високите части на планините.