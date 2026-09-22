Новини
Търси
Подкаст
Общество

България почита паметта на Иван Вазов

България почита паметта на Иван Вазов
Снимка: ДА "Архиви"

Ще прозвучат стихове на Вазов, а в негова памет ще бъде отслужена панихида.

България почита паметта на Иван Вазов 105 години след смъртта му. На 22 септември Националният литературен музей организира възпоменателна церемония в София, посветена на Патриарха на българската литература.

Поклонението започва в 11:00 часа пред гроба на писателя, разположен до столичния храм „Света София“. За живота, творчеството и наследството на Вазов ще говорят директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов и поетът Димитър Христов.

В програмата ще участва и Рада - внучка на доц. Григорий Вазов, която ще представи свое есе за Народния поет. Ще прозвучат стихове на Вазов, а в негова памет ще бъде отслужена панихида.

Иван Вазов умира през септември 1921 г. Последвалото всенародно поклонение продължава четири дни в столичната църква „Света Неделя“. Погребението му е на 28 септември в сърцето на София, а страната се сбогува с писателя със 101 топовни салюта.

В деня на годишнината Къщата музей „Иван Вазов“ в София отваря врати за посетители при свободен вход. Мястото, в което писателят прекарва последните години от живота си, има собствена значима годишнина през 2026 г. - през ноември се навършва век от превръщането му в музей. Това е и първият литературен музей, създаден в България.

Вазов оставя след себе си не само огромно литературно наследство, но и думи за България, които продължават да звучат повече от век след смъртта му: „Аз пях за България, защото я обичах. И съзнанието, че съм бил полезен на България, за мене беше най-голямата награда. За друга не мислех... И мой дълг е в крайна сметка на моя жизнен път, поради голямата вяра, която имам в бъдещето, да извикам на моя народ: „Не се отчайвай! Вярвай! Работи в братски сговор, със съединени сили!“ 

Още по темата

Честваме 176 години от рождението на Иван Вазов

Честваме 176 години от рождението на Иван Вазов

Кой беше Димитър Шумналиев? Журналистът, оставил следа в българската литература

Кой беше Димитър Шумналиев? Журналистът, оставил следа в българската литература

Учител по литература: Пенчо Славейков е обичан автор

Учител по литература: Пенчо Славейков е обичан автор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Водещи

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

  • Преди 2 минути
Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

  • Преди 16 минути
43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

  • Преди 24 минути
Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

  • Преди 39 минути
Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

  • Преди 40 минути
Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

  • Преди 42 минути
Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

  • Преди 51 минути
Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

  • Преди 1 час
Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

  • Преди 1 час
Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

  • Преди 1 час
Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита

Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита

  • Преди 1 час