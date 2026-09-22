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Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Всички трябва да са добре подготвени за есенни условия

Студен фронт навлиза в страната и ще донесе рязко понижение на температурите в планините. От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст призовават туристите да бъдат внимателни и добре подготвени за есенни условия.

Времето във високите части е динамично, като температурите варират между минус 3 и 7 градуса. По високите части на Стара планина има мъгла и духа силен вятър.

В останалите планински райони е предимно облачно, но по-спокойно. От ПСС предупреждават, че туристите трябва да са подготвени за значително по-ниски температури в сравнение с последните дни.

„Вече преминаваме към много есенен сезон“, посочват от спасителната служба.

През изминалото денонощие в ПСС не са постъпвали сигнали за инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще има значителна облачност. Валежи от дъжд се очакват главно в Рило-Родопската област и Стара планина, а над 2200 метра надморска височина ще превалява и сняг.

Ще духа силен северозападен вятър, който по най-високите била и върхове временно ще достига до бурен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 4 градуса.

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