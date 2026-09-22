Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия се противопостави на изваждането на узбекско-руския бизнесмен Алишер Усманов от санкционния списък на Европейския съюз и в последния момент блокира компромис, подкрепян от Франция. Решението поставя под въпрос подновяването на целия санкционен режим, който трябва да бъде удължен до края на деня.

Франция настоява Усманов да бъде изваден от списъка, като обвързва въпроса с освобождаването на двама френски граждани, които се намират в затвор в Азербайджан. Според информацията Узбекистан, където е роден бизнесменът, е съдействал за постигането на подобна договореност. Словакия също настоява за премахването на санкциите срещу Усманов, но по различни причини.

В опит да преодолее продължаващия вече седмица спор, Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, предложи компромис. Той предвижда Усманов и бизнесменът Михаил Фридман да бъдат извадени от санкционния списък, а в замяна целият режим да бъде удължен за безпрецедентните 36 месеца. Целта е да се избегнат бъдещи блокирания при периодичното подновяване на мерките.

Повечето държави членки са изразили готовност да подкрепят предложението, въпреки резервите си. Латвия обаче е отказала да даде необходимото съгласие, а решенията за санкциите изискват единодушие. Нов кръг от преговори във вторник сутринта не е довел до пробив, като нито Рига, нито Париж са отстъпили от позициите си.

„Докато Русия продължава войната, натискът на Европа трябва да става по-силен, а не по-удобен за Кремъл“, заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс.

По думите му удължаването на санкциите за 36 месеца би било правилна стъпка, но цената за това не може да бъде просто заличаването на имената на двамата бизнесмени от списъка. „Латвия не може да приеме подобно предложение“, заяви Кулбергс.

Срокът за подновяване на санкциите изтича в края на деня. Ако държавите членки не постигнат единодушие, под въпрос ще бъде поставен целият списък от около 2600 санкционирани лица, сред които е и руският президент Владимир Путин.

ЕС включи Усманов в санкционния списък в началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, като мотивира решението с неговите „близки връзки“ с Владимир Путин и интересите му в ключови сектори на руската икономика, които носят значителни приходи на държавата.

73-годишният бизнесмен, чието състояние се оценява на 16,6 млрд. долара, отхвърля тези твърдения и оспорва санкциите, които включват забрана за пътуване и замразяване на активи.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че санкциите остават „основен стълб“ в европейския отговор на войната на Русия и изрази надежда спорът да бъде разрешен бързо.