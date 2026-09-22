Новини
Търси
Подкаст
Свят

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Решението поставя под въпрос подновяването на целия санкционен режим, който трябва да бъде удължен до края на деня

Латвия се противопостави на изваждането на узбекско-руския бизнесмен Алишер Усманов от санкционния списък на Европейския съюз и в последния момент блокира компромис, подкрепян от Франция. Решението поставя под въпрос подновяването на целия санкционен режим, който трябва да бъде удължен до края на деня.

Франция настоява Усманов да бъде изваден от списъка, като обвързва въпроса с освобождаването на двама френски граждани, които се намират в затвор в Азербайджан. Според информацията Узбекистан, където е роден бизнесменът, е съдействал за постигането на подобна договореност. Словакия също настоява за премахването на санкциите срещу Усманов, но по различни причини.

В опит да преодолее продължаващия вече седмица спор, Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, предложи компромис. Той предвижда Усманов и бизнесменът Михаил Фридман да бъдат извадени от санкционния списък, а в замяна целият режим да бъде удължен за безпрецедентните 36 месеца. Целта е да се избегнат бъдещи блокирания при периодичното подновяване на мерките.

Повечето държави членки са изразили готовност да подкрепят предложението, въпреки резервите си. Латвия обаче е отказала да даде необходимото съгласие, а решенията за санкциите изискват единодушие. Нов кръг от преговори във вторник сутринта не е довел до пробив, като нито Рига, нито Париж са отстъпили от позициите си.

„Докато Русия продължава войната, натискът на Европа трябва да става по-силен, а не по-удобен за Кремъл“, заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс.

По думите му удължаването на санкциите за 36 месеца би било правилна стъпка, но цената за това не може да бъде просто заличаването на имената на двамата бизнесмени от списъка. „Латвия не може да приеме подобно предложение“, заяви Кулбергс.

Срокът за подновяване на санкциите изтича в края на деня. Ако държавите членки не постигнат единодушие, под въпрос ще бъде поставен целият списък от около 2600 санкционирани лица, сред които е и руският президент Владимир Путин.

ЕС включи Усманов в санкционния списък в началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, като мотивира решението с неговите „близки връзки“ с Владимир Путин и интересите му в ключови сектори на руската икономика, които носят значителни приходи на държавата.

73-годишният бизнесмен, чието състояние се оценява на 16,6 млрд. долара, отхвърля тези твърдения и оспорва санкциите, които включват забрана за пътуване и замразяване на активи.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че санкциите остават „основен стълб“ в европейския отговор на войната на Русия и изрази надежда спорът да бъде разрешен бързо.

Още по темата

Литва има планове за евакуация при заплаха от Русия: „Няма да се предадем“

Литва има планове за евакуация при заплаха от Русия: „Няма да се предадем“

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС

Алтернатива, конкуренция, демокрация: Изводите за Русия след изборите

Алтернатива, конкуренция, демокрация: Изводите за Русия след изборите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Работник загина при инцидент с атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен

Работник загина при инцидент с атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен

Меркел след тежките загуби на ХДС: Партията трябва да се върне към корените си

Меркел след тежките загуби на ХДС: Партията трябва да се върне към корените си

Зеленски и Тръмп се срещат в Ню Йорк, Киев ще настоява за спиране на ударите по енергийни обекти

Зеленски и Тръмп се срещат в Ню Йорк, Киев ще настоява за спиране на ударите по енергийни обекти

САЩ отварят още две нови военни бази в Гренландия

САЩ отварят още две нови военни бази в Гренландия

Заради ChatGPT: Британска Колумбия съди OpenAI след смъртоносна стрелба

Заради ChatGPT: Британска Колумбия съди OpenAI след смъртоносна стрелба

Водещи

Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост

Как българите посрещнахме 118-ата годишнина от своята независимост

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

  • Преди 7 минути
Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

  • Преди 21 минути
43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

  • Преди 29 минути
Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

  • Преди 44 минути
Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

  • Преди 45 минути
Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

  • Преди 47 минути
Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

  • Преди 56 минути
Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

  • Преди 1 час
Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

  • Преди 1 час
Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

  • Преди 1 час
Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика