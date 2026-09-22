Новини
Търси
Подкаст
Свят

Белият дом стартира „Тръмп ТВ“ на фона на ескалиращия конфликт с медиите

Белият дом стартира „Тръмп ТВ“ на фона на ескалиращия конфликт с медиите

Официалният сайт на Белия дом вече показва „Trump TV“ като 24-часов канал

Белият дом стартира собствен денонощен онлайн канал, наречен „Тръмп ТВ“, на фона на задълбочаващия се конфликт между президента Доналд Тръмп и част от водещите американски медии. Официалният сайт на Белия дом вече показва „Trump TV“ като 24-часов канал.

Каналът започна излъчване в понеделник вечерта, дни след като Тръмп забрани достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico. Първите излъчени материали включват речи и архивни кадри на президента, както и съдържание, представящо дейността на администрацията и американските въоръжени сили.

Според Белия дом „Тръмп ТВ“ ще работи денонощно и ще събира на едно място минали събития, съобщения и подбрани моменти от работата на администрацията. На този етап каналът не функционира като традиционна телевизия с журналистически предавания и собствена новинарска редакция.

Стартирането му идва на фона на сериозен спор за достъпа на медиите до президента. Тръмп обяви в петък, че CNN, MS NOW и Politico няма да бъдат допускани до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на „измислици и лъжи“. Президентът защити решението си и заяви, че действията му са насочени срещу това, което той определя като „фалшиви новини“, а не срещу свободата на печата.

Трите медии оспориха забраната във федерален съд във Вашингтон. Според тях решението нарушава гарантираните от Първата поправка на американската конституция свобода на словото и свобода на печата. Те поискаха временна съдебна забрана срещу ограниченията, като изслушване по случая е насрочено за сряда.

Спорът доведе и до проблеми с традиционния телевизионен пул на Белия дом. След като CNN не успя да изпълни дежурството си за отразяване на президента, останалите големи телевизии в пула – ABC, CBS, Fox News и NBC – преустановиха участието си в него. Това ограничи обичайното телевизионно отразяване на президентските прояви.

Критици на новия канал определят инициативата като опит администрацията сама да контролира начина, по който дейността ѝ достига до обществеността. Белият дом от своя страна представя „Тръмп ТВ“ като възможност хората да получават директно информация и кадри от работата на президента и администрацията.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 10 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 19 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 30 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 31 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 34 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 36 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 40 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 53 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 59 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 2 часа
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент