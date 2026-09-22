Белият дом стартира „Тръмп ТВ“ на фона на ескалиращия конфликт с медиите

Белият дом стартира собствен денонощен онлайн канал, наречен „Тръмп ТВ“, на фона на задълбочаващия се конфликт между президента Доналд Тръмп и част от водещите американски медии. Официалният сайт на Белия дом вече показва „Trump TV“ като 24-часов канал.

Каналът започна излъчване в понеделник вечерта, дни след като Тръмп забрани достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico. Първите излъчени материали включват речи и архивни кадри на президента, както и съдържание, представящо дейността на администрацията и американските въоръжени сили.

Според Белия дом „Тръмп ТВ“ ще работи денонощно и ще събира на едно място минали събития, съобщения и подбрани моменти от работата на администрацията. На този етап каналът не функционира като традиционна телевизия с журналистически предавания и собствена новинарска редакция.

Стартирането му идва на фона на сериозен спор за достъпа на медиите до президента. Тръмп обяви в петък, че CNN, MS NOW и Politico няма да бъдат допускани до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на „измислици и лъжи“. Президентът защити решението си и заяви, че действията му са насочени срещу това, което той определя като „фалшиви новини“, а не срещу свободата на печата.

Трите медии оспориха забраната във федерален съд във Вашингтон. Според тях решението нарушава гарантираните от Първата поправка на американската конституция свобода на словото и свобода на печата. Те поискаха временна съдебна забрана срещу ограниченията, като изслушване по случая е насрочено за сряда.

Спорът доведе и до проблеми с традиционния телевизионен пул на Белия дом. След като CNN не успя да изпълни дежурството си за отразяване на президента, останалите големи телевизии в пула – ABC, CBS, Fox News и NBC – преустановиха участието си в него. Това ограничи обичайното телевизионно отразяване на президентските прояви.

Критици на новия канал определят инициативата като опит администрацията сама да контролира начина, по който дейността ѝ достига до обществеността. Белият дом от своя страна представя „Тръмп ТВ“ като възможност хората да получават директно информация и кадри от работата на президента и администрацията.