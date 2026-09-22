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Най-голямата находка на железни заготовки в Европа е открита край Дунав

Най-голямата находка на железни заготовки в Европа е открита край Дунав
БТА

Находката е открита при добив на чакъл край Дайнхам

Археолози са установили, че откритите край река Дунав в Австрия над 500 железни заготовки представляват най-голямото известно в Европа находище на железни полуфабрикати от желязната епоха, съобщава Phys.org.

Находката е открита при добив на чакъл край Дайнхам. Тя включва най-малко 500 железни предмета с общо тегло над един метричен тон. Според проведените анализи те са от периода Ла Тен, известен още като късната желязна епоха, който обхваща приблизително времето от средата на V до I век пр. н. е.

Изследването е извършено от екип, ръководен от Петер Требш от Университета в Инсбрук и Марион Беранже от Университета по технологии в Белфор-Монбелиар. Резултатите са публикувани в научното списание Antiquity.

Археолозите смятат, че железните предмети вероятно са били част от товар, превозван по Дунав. Според една от хипотезите плавателният съд е претърпял корабокрушение, при което товарът е попаднал във водата. Находката дава допълнителна информация за мащаба на производството и търговията с желязо в Централна Европа през желязната епоха.

Откритите предмети представляват полуфабрикати – метални заготовки, предназначени за последваща обработка и изковаване в различни изделия. Формата им показва, че са били предназначени за търговия като суровина или полуготов материал, а не като готови оръжия и инструменти.

Изследователите предполагат, че желязото може да е било произведено в Бавария, където са известни редица центрове за производство на метал в близост до големи укрепени селища, наричани опидуми. Къде точно е трябвало да бъде доставен товарът обаче остава неизвестно.

Размерът на находката свидетелства за значителен производствен и търговски капацитет. По изчисления на учените един тон желязо би могъл да стигне за изработването на около 500 меча, ако средното тегло на един от тях е между 1,5 и 2 килограма. Дори при отчитане на загубите при обработката количеството би позволило производството на голям брой оръжия.

Находката хвърля светлина и върху развитието на речния транспорт в праисторическа Европа. Според археолозите превозването на товар с подобни размери показва наличието на добре организирана система за вътрешно корабоплаване по Дунав през последните векове преди новата ера.

Учените отбелязват, че железните полуфабрикати сравнително лесно могат да останат незабелязани при археологически проучвания, а точното им датиране често е трудно. Поради това находката край Дайнхам представлява рядка възможност за изследване на производството и търговията с желязо през периода Ла Тен.

Авторите подчертават и значението на съхраняването на предметите, които иначе са могли да бъдат предадени за скрап. След откриването им те са дарени за държавна музейна колекция в Австрия.

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