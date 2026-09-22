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Кейт Бланшет е поредната звезда, която призова публиката да спре да снима в театъра

Кейт Бланшет е поредната звезда, която призова публиката да спре да снима в театъра
БТА

Даниел Крейг, Хю Джакман и Пати ЛуПон също са критикували подобно поведение

Актрисата Кейт Бланшет се присъедини към звездите, които открито призовават зрителите да не използват телефоните си по време на театрални представления. Поводът беше нейно участие в постановката „Electra/Persona“ в Националния театър в Лондон.

По време на поклоните след спектакъла в петък двукратната носителка на „Оскар“ се обърна директно към публиката с молба да не снима.

„Има много малко места на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински в момента“, каза Бланшет.

Актрисата призна, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните и дори го намира за ласкателно. Тя обаче призова да не се правят записи на самия спектакъл, тъй като това може да развали преживяването на следващите зрители. Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти и одобрителни възгласи.

Повод за реакцията ѝ станал случай по-рано същата вечер. Зрител разказа в Instagram, че между двете действия Бланшет забелязала човек, който снима с телефона си, докато актьорите все още били на сцената и се подготвяли за продължението. Тя се приближила към предната част на сцената и с жест показала, че записът трябва да бъде прекратен.

Според очевидеца човекът не е снимал самото представление, а паузата между двете действия. Подобни записи обаче не били необичайни и при предишни представления.

„Electra/Persona“ е нова постановка, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, която съчетава древногръцката трагедия „Електра“ на Софокъл с филма „Персона“ на Ингмар Бергман.

Бланшет си партнира с германската актриса Нина Хос, като двете си разменят ролите на Електра/Елизабет и Клитемнестра/Алма. Коя коя роля ще изпълнява се решава всяка вечер непосредствено преди спектакъла чрез хвърляне на монета на сцената. Постановката ще се играе до 10 октомври.

Бланшет не е единствената известна актриса, реагирала срещу използването на телефони в театъра. По-рано тази година Розамунд Пайк направи забележка на зрител, който пишел съобщения по време на емоционален момент от постановката „Inter Alia“ в Уест Енд.

Синтия Ериво също прекъсна свое изпълнение на „Дракула“, след като забеляза човек да снима, а Андрю Скот спря прочутия монолог „Да бъдеш или да не бъдеш“ в „Хамлет“, когато зрител започна да използва лаптоп.

Даниел Крейг, Хю Джакман и Пати ЛуПон също са критикували подобно поведение. Актрисата Лесли Манвил пък определи по-рано тази година като „обидно“ зрителите да правят снимки дори по време на поклоните.

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