Кейт Бланшет е поредната звезда, която призова публиката да спре да снима в театъра

Актрисата Кейт Бланшет се присъедини към звездите, които открито призовават зрителите да не използват телефоните си по време на театрални представления. Поводът беше нейно участие в постановката „Electra/Persona“ в Националния театър в Лондон.

По време на поклоните след спектакъла в петък двукратната носителка на „Оскар“ се обърна директно към публиката с молба да не снима.

„Има много малко места на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински в момента“, каза Бланшет.

Актрисата призна, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните и дори го намира за ласкателно. Тя обаче призова да не се правят записи на самия спектакъл, тъй като това може да развали преживяването на следващите зрители. Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти и одобрителни възгласи.

Повод за реакцията ѝ станал случай по-рано същата вечер. Зрител разказа в Instagram, че между двете действия Бланшет забелязала човек, който снима с телефона си, докато актьорите все още били на сцената и се подготвяли за продължението. Тя се приближила към предната част на сцената и с жест показала, че записът трябва да бъде прекратен.

Според очевидеца човекът не е снимал самото представление, а паузата между двете действия. Подобни записи обаче не били необичайни и при предишни представления.

„Electra/Persona“ е нова постановка, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, която съчетава древногръцката трагедия „Електра“ на Софокъл с филма „Персона“ на Ингмар Бергман.

Бланшет си партнира с германската актриса Нина Хос, като двете си разменят ролите на Електра/Елизабет и Клитемнестра/Алма. Коя коя роля ще изпълнява се решава всяка вечер непосредствено преди спектакъла чрез хвърляне на монета на сцената. Постановката ще се играе до 10 октомври.

Бланшет не е единствената известна актриса, реагирала срещу използването на телефони в театъра. По-рано тази година Розамунд Пайк направи забележка на зрител, който пишел съобщения по време на емоционален момент от постановката „Inter Alia“ в Уест Енд.

Синтия Ериво също прекъсна свое изпълнение на „Дракула“, след като забеляза човек да снима, а Андрю Скот спря прочутия монолог „Да бъдеш или да не бъдеш“ в „Хамлет“, когато зрител започна да използва лаптоп.

Даниел Крейг, Хю Джакман и Пати ЛуПон също са критикували подобно поведение. Актрисата Лесли Манвил пък определи по-рано тази година като „обидно“ зрителите да правят снимки дори по време на поклоните.