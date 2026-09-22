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Украйна задържа жена, подготвяла убийството на руски опозиционер

Украйна задържа жена, подготвяла убийството на руски опозиционер
Pixabay

По данни от разследването жената, която е безработна и е от окупирания Мелитопол, е била вербувана от ФСБ за изпълнение на задачата

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържала в Киев жена, за която твърди, че е била вербувана от руските разузнавателни служби и е подготвяла убийството на ръководител на украинска обществена организация, съобщава Укринформ, позовавайки се на СБУ.

Според контраразузнаването на СБУ е предотвратено планирано убийство, поръчано от Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Жената е била задържана при специална операция в Киев, след като е получила инструкции да убие руски опозиционен активист, който в момента ръководи украинска национална обществена организация.

Разследването сочи, че заподозряната е трябвало да застреля мъжа от засада в близост до киевска фитнес зала, където той работи като треньор по кикбокс. Според СБУ целта е била руски опозиционен активист, който се е сражавал на страната на Украйна от 2022 г. – първоначално в Киевска област, а впоследствие и на Източния фронт.

Служителите на СБУ са задържали жената близо до спортния комплекс, докато тя е извършвала допълнително наблюдение на района и е търсела подходящо място за стрелба.

По данни от разследването жената, която е безработна и е от окупирания Мелитопол, е била вербувана от ФСБ за изпълнение на задачата.

Според украинските власти вербуването е станало в замяна на прекратяване на наказателно производство срещу нея за незаконно притежание на наркотици. След това тя е преминала обучение в местен „клон на ФСБ“, където е получила подготовка по оперативна сигурност, ориентиране на терен и боравене с огнестрелно оръжие.

След обучението жената е била изпратена в Житомир през Беларус, а оттам е продължила към Киев.

В украинската столица тя често е сменяла хотелите, като според разследването е използвала различни мерки, за да следи дали някой не е влизал в стаята ѝ. При напускане е оставяла отпечатък върху вратата, за да установи евентуално проникване.

По-късно заподозряната е получила координати на скривалище с оръжие в гориста местност в Киев. Оттам тя е взела пистолет и боеприпаси.

При претърсване на хотелската ѝ стая служителите на контраразузнаването са открили оръжието и смартфона, използван за комуникация с контакта ѝ от ФСБ. Според СБУ самоличността на руския координатор вече е установена.

На жената е повдигнато подозрение по чл. 111, ал. 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение. Тя е оставена в ареста без право на гаранция и може да получи доживотна присъда с конфискация на имущество.

 

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