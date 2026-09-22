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ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка

ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка
Снимка: БТА

Електрическата тротинетка да се кара с лиценз за мотопед, предлагат те

Управлението на електрическа тротинетка да изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство най-малко от категория АМ (за мотопед). Това предвижда проект за промяна на Закона за движението по пътищата, внесен в деловодството на парламента от група депутати на ГЕРБ, пише "24 часа".

Според предложените текстове, ако водач на индивидуално електрическо превозно средство няма необходимата книжка, той ще бъде глобяван със 150 евро при първо нарушение и с 500 евро при повторно. Категория АМ е най-ниската възможна, като долната възрастова граница за придобиването ѝ е 16 години. За нея се изисква преминаване на шофьорски курс, включващ теория, кормуване и обучение за оказване на първа помощ. Водачите, които вече притежават книжка за лек автомобил или друго моторно превозно средство, ще бъдат освободени от задължението да карат допълнителен курс.

В мотивите си вносителите посочват, че е недопустимо на пътното платно да има участници в движението, които не познават правилата. По техни данни през последната година и половина в страната са пострадали 498 души при инциденти с тротинетки, като две трети от тях са на възраст под 17 години.

В средата на юли парламентарната група на ГЕРБ-СДС обяви подкрепа за мерки срещу инцидентите по пътищата. Тогава депутатът Мария Димитрова призова за надпартийна работа по проблема.

Миналата година вече бяха въведени редица задължения за водачите на тротинетки, включително носене на защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст. Въпреки че по правило те трябва да се движат по велоалеи, липсата на такива на много места негласно им позволява да използват пътното платно.

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