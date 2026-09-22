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Весела Лечева покани президента на Японския олимпийски комитет в България

Весела Лечева покани президента на Японския олимпийски комитет в България
БТА

Председателят на БОК се срещна със Сейко Хашимото по време на Азиатските игри в Нагоя

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева проведе работна среща с президента на Японския олимпийски комитет Сейко Хашимото.

Разговорът се състоя в Нагоя, където се провеждат XX Азиатски игри. По време на срещата Лечева подари на Хашимото почетния знак на БОК.

Председателят на българския комитет поздрави домакините за организацията на мащабното спортно събитие и отличи работата на доброволците.

„Това е изключително престижно събитие, което изисква мащабна организация и събира хиляди хора. Впечатлена съм от спортните съоръжения, но ако има нещо, което искам да отлича, това са доброволците“, заяви Лечева.

Тя подчерта доброто отношение към участниците и гостите на игрите.

„Те са чудесни хора, които посрещат всички с широка усмивка и грижа за абсолютно всеки. Впечатлена съм и от вашето гостоприемство, с което сте известни по целия свят, но което сега мога да усетя лично“, добави председателят на БОК.

Хашимото отбеляза, че Азиатските игри събират повече спортисти дори от Олимпийските игри. Според нея натрупаният опит е ключов за провеждането на състезанията, настаняването на участниците и цялостната логистика.

Двете обсъдиха и бъдещето на спортната стрелба в олимпийската програма. Те се обединиха около мнението, че дисциплината трябва да привлича повече млади хора, за да запази добрите си перспективи на Олимпийските игри.

В края на срещата Лечева отправи официална покана към президента на Японския олимпийски комитет да посети България.

Сейко Хашимото е бивша състезателка по бързо пързаляне с кънки и пистово колоездене. Тя е участвала на седем олимпиади - четири зимни между 1984 и 1994 година и три летни между 1988 и 1996 година.

Хашимото беше председател на Организационния комитет на Токио 2020, а в момента оглавява и японската федерация по стрелба.

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