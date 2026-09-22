Илия Груев: Целта на България е първото място в групата

Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев заяви, че националният отбор трябва да се бори за първото място в своята група в Лигата на нациите.

Халфът говори при изпълнението на предизвикателството на Българската асоциация на спортните журналисти. Груев подари 100 футболни топки на деца от избрана от него школа и се срещна лично с младите играчи, за да ги насърчи да преследват мечтите си чрез спорта.

„Много се радвам, че направихме такова хубаво събитие. И аз бях като тези деца. Не е лесно, просто трябва да обичат играта и да се развиват. Трябва да получат и шанс“, заяви националът.

Според него положителната нагласа е от основно значение за развитието на младите футболисти.

„Знаем, че в тази държава не е много лесно. Ако бъдем позитивни, нещата могат да се променят към по-хубаво. Тези деца заслужават шанс и се надявам да го получат“, допълни Груев.

Полузащитникът определи атмосферата в националния отбор като позитивна, въпреки слабите резултати през последните години.

„Никой от нас не иска да бъдем там, където сме. И ние искаме да побеждаваме. За съжаление, това не е лесно. Ако само мрънкаме и се оплакваме, няма да помогнем. Дано промяната се види още в събота и да победим Люксембург“, каза той.

Груев подчерта, че България има амбицията да спечели групата си в Лига C.

„Нормално е в тази група да искаме да бъдем първи. Имаме два мача у дома и искаме да ги спечелим. Нашата цел е първото място - това е ясно“, заяви футболистът на Лийдс.

„Намираме се в Лига C и това е реалността. Имаме шанс да завършим първи, но само с говорене няма да стане. Трябва да го покажем на терена“, добави той.

Националът предупреди, че в краткия формат на турнира няма място за отпускане.

„Трябва да бъдем концентрирани и да играем над нивото си. Това са шест мача, в които трябва да се представиш добре. Не е лесно“, коментира Груев.

Той се завръща след контузия и вече се чувства готов за игра.

„Чувствам се добре. Най-важното е какво правим на терена. Всичко странично ни отнема от енергията. Работим, тренираме и се опитваме да се подобрим тактически. Това е първата стъпка“, каза халфът.

Груев коментира и клубното си бъдеще, след като договорът му с Лийдс изтича в края на сезона.

„Много съм щастлив в Лийдс. Хората се отнасят добре към мен и се развиваме много добре като отбор. Вече четири-пет седмици тренирам с тима, а в последния мач от Висшата лига отново бях в групата“, завърши българският национал.