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Християн Мицкоски: Северна Македония направи много отстъпки по пътя към ЕС

Християн Мицкоски: Северна Македония направи много отстъпки по пътя към ЕС

По думите му разочарованието сред гражданите е голямо заради направените през годините отстъпки

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви в Ню Йорк, че страната вероятно един ден ще стане член на Европейския съюз, но изрази разочарование от продължителния процес на присъединяване.

Мицкоски участва в дискусионен панел на срещата на върха „Конкордия“, която се провежда паралелно с Общото събрание на ООН. В изказването си той подчерта, че Северна Македония е започнала пътя към ЕС преди близо две десетилетия и половина, но все още не е постигнала целта си.

По думите му разочарованието сред гражданите е голямо заради направените през годините отстъпки. Той припомни промените в знамето, Конституцията и конституционното име на страната.

„Започнахме пътя си преди почти две десетилетия и половина. И, за съжаление, поради някакви изкуствени причини, не успяхме да станем част от ЕС. Вероятно един ден ще постигнем този крайъгълен камък“, заяви Мицкоски.

Премиерът каза още, че според него някои държави от ЕС се опитват да решават двустранни въпроси чрез условия, които засягат институциите и идентичността на Северна Македония.

„Има някои държави членки, които се опитват да разрешат някои двустранни въпроси и не да променят институциите ни, а да променят идентичността ни“, заяви той.

Мицкоски определи ситуацията като своеобразен натиск върху страната и посочи, че въпреки това правителството му е готово да продължи към европейска интеграция.

„И тъй като няма по-добър вариант, ние сме готови да продължим напред и да намерим изход от тази ситуация“, каза македонският премиер.

В изказването си той засегна и отношенията със Съединените щати и НАТО. Мицкоски заяви, че Северна Македония иска да се превърне в пример за САЩ, като подчерта сътрудничеството между двете страни в рамките на НАТО.

Премиерът представи и стратегически инфраструктурни проекти, по които работи страната. Той заяви, че цените на бензина в Северна Македония са по-ниски от тези в региона и че граждани от съседни държави пътуват до страната, за да зареждат гориво.

Мицкоски говори и за газопроводните коридори и икономическото състояние на страната. По думите му икономиката на Северна Македония е в добра форма, като той посочи данните за второто тримесечие и заяви, че условията за живот са се подобрили, откакто неговото правителство е на власт.

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