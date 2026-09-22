Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Митническите служители на Летище Бургас иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник, предаде БНТ.

Той е трябвало да пътува с полет за Манчестър, Великобритания, на 20 септември вечерта. Пътникът е преминал през „зелен коридор“ - нищо за деклариране.

При извършената съвместна проверка от митническите служители и служителите на "Гранична полиция" в два куфара чекиран багаж на пътника - български гражданин, е открито голямо количество от общо 20 000 къса цигари (в 1000 кутии) от две търговски марки.

Установените тютюневи изделия са с валиден български акцизен бандерол, но са пренасяни в търговско количество и в нарушение на Закона за митниците.

Цигарите са иззети и на пътника е съставен акт за административно нарушение.