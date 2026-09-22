Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тоти отказал сензационно завръщане в Серия А на 48 години

Тоти отказал сензационно завръщане в Серия А на 48 години
АП/БТА

Легендата на Рома получил предложения от Дженоа и Комо, но сърцето му не позволило да играе за друг италиански клуб

Франческо Тоти е отказал предложения да се завърне в професионалния футбол на 48-годишна възраст. Легендарният капитан на Рома е бил потърсен от Дженоа и Комо.

В този период начело на двата отбора са били съответно Алберто Джилардино и Сеск Фабрегас. Тоти разкри подробности за разговорите в своята книга „Отвъд“.

„Казах „не“ на няколко отбора от Серия А. Казах „не“ на Дженоа и на Комо. Тогава бях на 48 години“, пише световният шампион с Италия от 2006 година.

Тоти разказва, че е бил по-възрастен и от двамата треньори, които са искали да го привлекат.

„Джилардино беше на 42 години, а Фабрегас на 37. Щях да бъда с шест и 11 години по-възрастен от хората, които трябваше да ми казват какво да правя. Това не са градски легенди, а чистата истина. Невероятно, но вярно“, допълва италианецът.

Въпреки напредналата за професионалния футбол възраст, Тоти е обмислил сериозно възможността. Преди да даде окончателния си отговор, той започнал усилена подготовка, за да провери физическото си състояние.

Бившият нападател продължил да играе футбол във формат осем на осем, добавил три тренировки седмично във фитнеса и две занимания с физиотерапевт. Той променил и хранителния си режим, като спрял хляба и сладкишите.

„Тренирах и не беше много трудно. Тялото ми реагираше добре, отвъд обичайния дискомфорт за човек, който е близо до 50-те“, обяснява Тоти.

Физическото му състояние позволявало подобно завръщане, но решаващият въпрос бил дали може да облече екипа на друг италиански клуб.

„Бях на 48 години, но възрастта по някакъв начин може да бъде преодоляна. Ставаш по-бавен, но докосването не остарява. Спортното предателство няма възраст - независимо дали си на 18 или на 48 години“, пише той.

В крайна сметка привързаността му към Рома надделяла.

„Главата ми каза, че мога да приема, но сърцето каза „не“, признава Тоти.

Той прекрати състезателната си кариера през 2017 година, след като прекара 25 сезона единствено с екипа на Рома. Книгата му „Отвъд“, написана съвместно с журналиста Алесандро Алчиато, вече е в продажба.

Още по темата

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Рома помете Лече, Мален продължава да бележи

Рома помете Лече, Мален продължава да бележи

Рома и Ювентус в борба за халф

Рома и Ювентус в борба за халф

Рома постави необичаен рекорд

Рома постави необичаен рекорд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 10 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 18 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 30 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 30 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 34 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 35 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 39 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 52 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 59 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент