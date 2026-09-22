Тоти отказал сензационно завръщане в Серия А на 48 години

Франческо Тоти е отказал предложения да се завърне в професионалния футбол на 48-годишна възраст. Легендарният капитан на Рома е бил потърсен от Дженоа и Комо.

В този период начело на двата отбора са били съответно Алберто Джилардино и Сеск Фабрегас. Тоти разкри подробности за разговорите в своята книга „Отвъд“.

„Казах „не“ на няколко отбора от Серия А. Казах „не“ на Дженоа и на Комо. Тогава бях на 48 години“, пише световният шампион с Италия от 2006 година.

Тоти разказва, че е бил по-възрастен и от двамата треньори, които са искали да го привлекат.

„Джилардино беше на 42 години, а Фабрегас на 37. Щях да бъда с шест и 11 години по-възрастен от хората, които трябваше да ми казват какво да правя. Това не са градски легенди, а чистата истина. Невероятно, но вярно“, допълва италианецът.

Въпреки напредналата за професионалния футбол възраст, Тоти е обмислил сериозно възможността. Преди да даде окончателния си отговор, той започнал усилена подготовка, за да провери физическото си състояние.

Бившият нападател продължил да играе футбол във формат осем на осем, добавил три тренировки седмично във фитнеса и две занимания с физиотерапевт. Той променил и хранителния си режим, като спрял хляба и сладкишите.

„Тренирах и не беше много трудно. Тялото ми реагираше добре, отвъд обичайния дискомфорт за човек, който е близо до 50-те“, обяснява Тоти.

Физическото му състояние позволявало подобно завръщане, но решаващият въпрос бил дали може да облече екипа на друг италиански клуб.

„Бях на 48 години, но възрастта по някакъв начин може да бъде преодоляна. Ставаш по-бавен, но докосването не остарява. Спортното предателство няма възраст - независимо дали си на 18 или на 48 години“, пише той.

В крайна сметка привързаността му към Рома надделяла.

„Главата ми каза, че мога да приема, но сърцето каза „не“, признава Тоти.

Той прекрати състезателната си кариера през 2017 година, след като прекара 25 сезона единствено с екипа на Рома. Книгата му „Отвъд“, написана съвместно с журналиста Алесандро Алчиато, вече е в продажба.