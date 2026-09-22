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Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив
БТА

17-годишният българин победи Филип Кристиан Жиану в два сета на турнира от сериите „Чалънджър 75“

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов се класира за втория кръг на международния турнир на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив.

17-годишният българин победи поставения под номер 7 Филип Кристиан Жиану от Румъния със 7:6(5), 6:3. Двубоят на кортовете на ТК „Локомотив“ продължи 1 час и 43 минути.

Иванов изостана с 1:3 в първия сет, но спечели четири поредни гейма и обърна резултата до 5:3. Българинът сервираше за частта, но допусна изравняване за 5:5 и впоследствие се стигна до тайбрек.

В него Иванов изостана с 4:5, но показа здрави нерви и спечели следващите три точки, за да затвори сета със 7:5.

Българският талант започна втората част с ранен пробив и поведе с 2:0. Жиану успя да изравни, но Иванов отново пое контрола, проби още два пъти подаването на съперника и приключи срещата с 6:3.

Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между българина Адриан Андреев и Олег Приходко от Република Северна Македония.

Янаки Милев отпадна в първия кръг след поражение с 3:6, 6:1, 3:6 от италианеца Томазо Компанучи. Българинът премина през квалификациите с две победи, а срещата от основната схема продължи 2 часа и 21 минути.

По-рано Пьотр Нестеров отстъпи с 4:6, 6:1, 0:6 пред испанеца Карлос Табернер.

В програмата за деня са още срещите на Александър Василев срещу поставения под номер 6 Феликс Джил от Великобритания и на Илиян Радулов срещу квалификанта Павел Лагутин.

Шестима български тенисисти ще участват и в турнира на двойки, който започва в сряда. Входът за всички срещи е свободен.

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