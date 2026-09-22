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Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България
МВнР

Очаква се утре посланик Йорданов да се яви в МВнР за среща със зам.-министъра на външните работи

Посланикът ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов е пристигнал в България. 

Той е уведомил МВнР, че вече е на територията на България, предава БТВ. 

В петък министърът на външните работи Велислава Петрова разпореди неговото връщане във възможно най-кратък срок заради възникналия скандал около данните, че фирма на баща му е финансирала частните полети на Делян Пеевски.

Очаква се утре, 23 септември, посланик Йорданов да се яви в МВнР за среща със зам.-министъра на външните работи, тъй като Велислава Петрова е в Ню Йорк за 81-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

В края на миналата седмица Иван Йорданов категорично отрече той или членове на семейството му да са свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той говори, след като МВР обяви данни за 36 полета на стойност над 5 млн. евро, които според вътрешното министерство са били платени от дружество на бащата на дипломата.

 

 

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