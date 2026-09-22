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Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола
АП/БТА

Италианският клуб ще плати 10 000 евро, но избегна затваряне на част от трибуните

Спортният съд в Италия наложи глоба от 10 000 евро на Ювентус заради поведението на част от привържениците по време на минутата мълчание в памет на Сандро Мацола.

Церемонията се състоя преди домакинския мач срещу Аталанта, спечелен от „бианконерите“ с 2:0.

Малка група ултраси в сектор „Трибуна Суд“ обърна гръб на терена и отказа да почете легендата на Интер и италианския футбол. Вместо това феновете скандираха имената на клубните икони Гаетано Ширеа и Джани Аниели, както и на бившия защитник Андреа Фортунато.

„Налага се глоба от 10 000 евро на Ювентус, тъй като малка част от привържениците, настанени в сектор „Трибуна Суд“, първи пръстен, демонстративно не спазиха минутата мълчание, разпоредена от Италианската футболна федерация“, се казва в решението.

Санкцията е била смекчена заради бързата реакция на клуба. Ювентус публикува официална позиция и се разграничи от действията на привържениците.

При определянето на наказанието е взет предвид и фактът, че останалата част от публиката на „Алианц Стейдиъм“ не е подкрепила проявата.

„Санкцията е смекчена предвид навременната официална позиция на клуба по отношение на осъдителното поведение, както и разграничаването от страна на останалата част от зрителите“, допълват от Спортния съд.

При по-тежко наказание съществуваше възможност въпросният сектор да бъде затворен за следващ домакински двубой. Ювентус обаче се размина само с финансова санкция.

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