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В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище
Pixabay

Операцията е част от разследване срещу група младежи, участващи в дейността на неонацистки операции

Полските служби са задържали 17-годишен тийнейджър по подозрение в подготовка на нападение срещу училище или джамия.

Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че плановете му са целяли причиняването на смърт на голям брой хора.

Операцията е част от разследване срещу група младежи, участващи в дейността на неонацистки и екстремистки организации в интернет. Прокурорският анализ на иззетите от заподозрения електронни устройства е потвърдил наличието на планове за нападение, предава БТА.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи в социалната мрежа „Екс”, че при обиск в дома на юношата са намерени оръжия, взривни вещества и предмети с нацистка символика. Данните от разследването показват, че той е проучвал конкретни обекти като потенциални цели.

Разследващите разполагат с информация, че младежът е общувал с други лица относно набавянето на огнестрелно оръжие, боеприпаси и военно оборудване. В неговата кореспонденция са открити и данни за боравене с гранати и коктейли „Молотов”.

В края на миналата седмица бяха задържани други двама 16-годишни младежи, за които също се твърди, че са свързани с неонацистки среди.

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