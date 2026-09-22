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САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова
АР/БТА

Документът беше подписан в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на полуавтономната датска територия в Арктика.

Документът беше подписан в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, предаде ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в рамките на споразумението САЩ ще започнат изграждането на две големи военни бази на острова.

„Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази“, каза Тръмп.

По думите му споразумението ще доведе до по-сигурни отношения между САЩ, Гренландия и Кралство Дания, което е суверенът на арктическата територия.

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