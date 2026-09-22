Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Килиан Мбапе разкри, че е бил много близо до трансфер в Ливърпул, преди да избере Пари Сен Жермен. Нападателят говори за неосъществената сделка в обширно интервю пред The Athletic.

Френският национал призна, че неговата майка е била голям почитател на Юрген Клоп и е искала синът ѝ да продължи кариерата си на „Анфийлд“.

„Бях много близо до това да стана играч на Ливърпул. Майка ми беше голям фен на Юрген Клоп и нейната любима дестинация беше именно там. Тя искаше да играя в Ливърпул“, заяви Мбапе.

Нападателят обаче предпочел да остане във Франция и да заиграе в родния си град Париж.

„Не я послушах, защото исках да играя в моя град. Не исках да напусна страната, преди вече да съм станал някой“, обясни той.

Мбапе разказа, че майка му лично е пътувала до Ливърпул, за да води преговори с клуба. Тя посетила „Анфийлд“ и изгледала няколко мача, за да усети атмосферата.

„Каза ми, че това е семеен клуб, че е невероятен и много голям отбор. Беше на „Анфийлд“ и гледа няколко срещи сама. Влюби се в атмосферата“, допълни французинът.

Майката на нападателя продължила да го убеждава, че работата с Клоп ще бъде правилната стъпка за неговото развитие.

„Непрекъснато ми казваше да отида там, защото Юрген Клоп е невероятен мениджър. Срещнах се с него и създадохме страхотна връзка. Изпитвам огромно уважение към него“, каза още Мбапе.

Трансферът в крайна сметка не се осъществил. Нападателят избрал Пари Сен Жермен, където се превърна в една от най-големите звезди на световния футбол, преди да продължи кариерата си в Реал Мадрид.