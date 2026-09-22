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Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Сръбският президент разговаря с Урсула фон дер Лайен в кулоарите на Общото събрание на ООН

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че страната му ще ускори пътя си към пълноправно членство в Европейския съюз.

Той каза това след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, предаде ТАНЮГ.

Вучич посочи, че е благодарил на Фон дер Лайен за подкрепата ѝ към Сърбия през последните години. По думите му страната ще продължи да се движи към членство в ЕС независимо от резултата от предстоящите парламентарни избори.

„По време на кратък разговор с Урсула фон дер Лайен имах възможността да изразя искрена благодарност за всичко, което тя е направила за Сърбия през последните години. Вярвам, че Сърбия, независимо от изхода на изборите, ще ускори пътя си към пълноправно членство в Европейския съюз“, написа сръбският президент в профила си в Инстаграм.

По-рано Вучич проведе срещи и с президента на Финландия Александър Стуб, президента на Румъния Никушор Дан, премиера на Словения Янез Янша, австрийския канцлер Кристиан Щокер, президента на Чехия Петър Павел и президента на Полша Карол Навроцки.

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