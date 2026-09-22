Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Лидерът на управляващия в Република Сръбска Алианс на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик заяви, че при победа на кандидатите на партията на предстоящите общи избори в Босна и Херцеговина ще работи за засилване на независимостта на Република Сръбска.

По време на предизборен митинг в Източно Сараево Додик потвърди позицията си в подкрепа на отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. По думите му следващата стъпка в тази посока трябва да бъде „повишаване на независимостта и автономността“ на образуванието.

„Моля се на Бог някое бъдещо поколение да осъзнае този момент и да направи това, което трябва да се направи. Няма живот за нас в Босна и Херцеговина“, заяви Додик пред свои привърженици.

Той не може да участва като кандидат в изборите, насрочени за 4 октомври. Причината е окончателно съдебно решение от 2025 г., с което Додик е признат за виновен за неизпълнение на решенията на върховния представител на международната общност. В резултат му е наложена шестгодишна забрана да заема публична длъжност.

Като лидер на СНСД обаче Додик продължава активно да участва в предизборната кампания и да подкрепя кандидатите на партията за различни постове.

По време на митинга той призова да не се допускат допълнителни връзки между Сараево и Източно Сараево. Последният град е създаден след войната в районите около столицата, след като през 1996 г. тогавашното босненско-сръбско ръководство организира напускането на десетки хиляди етнически сърби от Сараево, посочва Хина.

Източно Сараево е замислено като своеобразен паралелен град, но голяма част от жителите му и днес работят в Сараево. По-ниските цени на жилищата в града водят и до покупки на имоти от бошняци, което предизвиква безпокойство сред Додик и негови сътрудници.

Министърът на външната търговия на Босна и Херцеговина и близък сътрудник на Додик – Сташа Кошарац, се обяви за забрана на продажбата на апартаменти на бошняци. Според него трябва да бъде запазена сегашната демографска структура на Източно Сараево, където сърбите са мнозинство.

Додик заяви още, че идеята за съвместно съжителство в Босна и Херцеговина представлява „историческа измама на бошняците към сърбите“.