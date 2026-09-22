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Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия
AP/БТА

Пилотът е успял да катапултира

Американски изтребител F-16 се разби днес в района на американската военновъздушна база „Шпангдалем“ в Западна Германия, предаде Ройтерс. 

По първоначални данни пилотът е възнамерявал да извърши кацане, когато е станал инцидентът. Той е успял да катапултира.

⁠На пилота е оказана медицинска помощ.

Причината за инцидента се разследва.

През октомври 2019 г. край базата „Шпангдалем“ също се разби изтребител.

 

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