Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия
Пилотът е успял да катапултира
Американски изтребител F-16 се разби днес в района на американската военновъздушна база „Шпангдалем“ в Западна Германия, предаде Ройтерс.
По първоначални данни пилотът е възнамерявал да извърши кацане, когато е станал инцидентът. Той е успял да катапултира.
На пилота е оказана медицинска помощ.
Причината за инцидента се разследва.
През октомври 2019 г. край базата „Шпангдалем“ също се разби изтребител.