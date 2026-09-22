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Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук
АР/БТА

Президентът е ограничил достъпа на представители на медията до Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в словесен сблъсък с журналистката от CNN Кейтлан Колинс при пристигането си в централата на ООН в Ню Йорк.

Преди началото на общите политически дебати на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН Колинс зададе на Тръмп въпрос, свързан с войната в Иран.

В отговор американският президент ѝ каза: „Нямате място тук“.

Това се случва на фона на продължаващото напрежение между Тръмп и няколко големи американски медии, сред които е и CNN. Президентът е ограничил достъпа на представители на медията до Белия дом, а засегнатите медии са завели колективен иск срещу него.

Междувременно Белият дом стартира собствена онлайн телевизия, наречена „Тръмп Ти Ви“.

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