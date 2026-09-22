ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

Съветът на ЕС се очаква да удължи с 36 месеца действието на санкциите, свързани с нарушаването на териториалната цялост на Украйна. Решението предстои да бъде официално одобрено след приключването на писмената процедура, съобщи говорител на ирландското председателство на Съвета на ЕС.

По думите му е постигнат компромис за продължаване на санкционния режим до 22 септември 2029 г.

Ограничителните мерки ще продължат да се прилагат спрямо близо 3000 физически и юридически лица. Предвижда се списъкът да бъде допълван и с нови лица и организации.

Досега санкционните списъци по този режим са били преразглеждани и оценявани на всеки шест месеца. Според говорителя удължаването на срока ще осигури по-голяма устойчивост и предвидимост на санкционната рамка на ЕС.

Същевременно е взето решение някои лица да бъдат заличени от списъците. Ирландското председателство не посочи кои са те.