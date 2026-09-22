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ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.
БТА

Решението предстои да бъде официално одобрено след приключването на писмената процедура

Съветът на ЕС се очаква да удължи с 36 месеца действието на санкциите, свързани с нарушаването на териториалната цялост на Украйна. Решението предстои да бъде официално одобрено след приключването на писмената процедура, съобщи говорител на ирландското председателство на Съвета на ЕС.

По думите му е постигнат компромис за продължаване на санкционния режим до 22 септември 2029 г.

Ограничителните мерки ще продължат да се прилагат спрямо близо 3000 физически и юридически лица. Предвижда се списъкът да бъде допълван и с нови лица и организации.

Досега санкционните списъци по този режим са били преразглеждани и оценявани на всеки шест месеца. Според говорителя удължаването на срока ще осигури по-голяма устойчивост и предвидимост на санкционната рамка на ЕС.

Същевременно е взето решение някои лица да бъдат заличени от списъците. Ирландското председателство не посочи кои са те.

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