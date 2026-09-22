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Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Беше странно, че Христо Янев напусна ЦСКА

"За мен беше много странно, че Христо Янев напусна ЦСКА. Той имаше една цел и това беше Купата на България, която бе постигната. За десет месеца спечели две купи, а има треньори, които за пет години не могат да направят това. Пое отбора в лош период, с една точка и в ужасяващо състояние. Възроди тима, после осъществи и един много добър европоход с класиране в основната фаза на турнир на УЕФА
Сега ще идва нов треньор. Той обаче нито е правил селекцията, нито е водил подготовка, нито познава футболистите. Няма представа и от българското първенство. Не знаем кой ще е треньор след два часа дори. Затова колкото и да ми е тъжно да ти го кажа, Левски е фаворит за шампионската титла", заяви за "Спортен Таралеж" бившият PR на ЦСКА Владимир Рупов.

"Свалям шапка на всеки, който е участвал в построяването на новия стадион "Българска армия". Това е страхотно бижу и е новината на сезона за феновете на ЦСКА. Ако питаш лично мен, аз бих направил една идея по-голям стадион. Новия е горе-долу с капацитета на старата "Армия". Модерното съоражение ще улесни всичко като организационни процеси за домакинските мачове", каза още Рупов. 

Той се върна в годините, когато работеше като пресаташе на "Армията" и големите победи над Ливърпул и Байер Леверкузен.

"Подготовката на отбора тогава беше съобразена така, че да е в пика си за квалификациите в евротурнирите. Сигурен съм, че ако не ни се беше паднал актуалният носител на Шампионската лига Ливърпул, щяхме да влезем в груповата фаза", сподели някогашният пресдиректор на ЦСКА

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