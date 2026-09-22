Тръмп: Куба е провалена държава, свободата ще дойде
Американският президент отправи остри критики към кубинското правителство
Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към кубинското правителство по време на речта си пред Общото събрание на ООН, като заяви, че комунистическият режим в Хавана е под безпрецедентен натиск, предаде Ройтерс.
„Администрацията ми иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под най-големия натиск, който някога е изпитвал“, заяви Тръмп.
По думите му страната е „провалена държава“ и настоящият ѝ политически модел няма бъдеще.
„Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба“, каза американският президент.
Кубинската делегация напусна залата по време на речта му в знак на протест срещу изказването.
Вашингтон поддържа търговско ембарго спрямо Куба от повече от шест десетилетия. Администрацията на Тръмп допълнително засили натиска върху правителството в Хавана, като американският президент многократно е заявявал, че иска политическа промяна на острова.
Тръмп и преди е определял Куба като „провалена държава“, включително през юни, когато заяви, че САЩ имат конкретни планове за страната.
Отношенията между Вашингтон и Хавана са силно обтегнати от десетилетия. Конфликтът между двете държави се задълбочава след Кубинската революция през 1959 г. и последвалото установяване на комунистическо управление начело с Фидел Кастро.
Позицията на Тръмп се подкрепя от част от американците с кубински произход, особено във Флорида, които от години настояват за промяна на политическия режим в Куба.