Тръмп: Куба е провалена държава, свободата ще дойде

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към кубинското правителство по време на речта си пред Общото събрание на ООН, като заяви, че комунистическият режим в Хавана е под безпрецедентен натиск, предаде Ройтерс.

„Администрацията ми иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под най-големия натиск, който някога е изпитвал“, заяви Тръмп.

По думите му страната е „провалена държава“ и настоящият ѝ политически модел няма бъдеще.

„Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба“, каза американският президент.

Кубинската делегация напусна залата по време на речта му в знак на протест срещу изказването.

Вашингтон поддържа търговско ембарго спрямо Куба от повече от шест десетилетия. Администрацията на Тръмп допълнително засили натиска върху правителството в Хавана, като американският президент многократно е заявявал, че иска политическа промяна на острова.

Тръмп и преди е определял Куба като „провалена държава“, включително през юни, когато заяви, че САЩ имат конкретни планове за страната.

Отношенията между Вашингтон и Хавана са силно обтегнати от десетилетия. Конфликтът между двете държави се задълбочава след Кубинската революция през 1959 г. и последвалото установяване на комунистическо управление начело с Фидел Кастро.

Позицията на Тръмп се подкрепя от част от американците с кубински произход, особено във Флорида, които от години настояват за промяна на политическия режим в Куба.