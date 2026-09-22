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Симеон Николов: България ще бъде там, където ѝ е мястото

Симеон Николов: България ще бъде там, където ѝ е мястото
Снимка: Инстаграм-страницата на Симеон Николов

Националът отправи емоционално послание след края на участието на тима на Европейското първенство

Симеон Николов отправи емоционално послание след края на участието на българския национален отбор на Европейското първенство по волейбол.

Разпределителят използва профила си в Инстаграм, за да изрази своята гордост от представянето на „лъвовете“ и от подкрепата, която отборът получи по време на шампионата.

„Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се с труда, който положихме заедно с момчетата“, написа Николов.

Националът благодари и на привържениците, които застанаха зад отбора и изпълниха трибуните по време на мачовете в София.

„Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се с любовта, която усетих през това Европейско“, добави той.

Симеон Николов завърши посланието си с увереност за бъдещето на националния тим:

„България ще бъде там, където ѝ е мястото.“

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