Симеон Николов: България ще бъде там, където ѝ е мястото

Симеон Николов отправи емоционално послание след края на участието на българския национален отбор на Европейското първенство по волейбол.

Разпределителят използва профила си в Инстаграм, за да изрази своята гордост от представянето на „лъвовете“ и от подкрепата, която отборът получи по време на шампионата.

„Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се с труда, който положихме заедно с момчетата“, написа Николов.

Националът благодари и на привържениците, които застанаха зад отбора и изпълниха трибуните по време на мачовете в София.

„Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се с любовта, която усетих през това Европейско“, добави той.

Симеон Николов завърши посланието си с увереност за бъдещето на националния тим:

„България ще бъде там, където ѝ е мястото.“